مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)
قال الدفاع المدني السوري إن فرقة تمكنت من إخراج الطفل جود حميدي (8 أعوام) الذي سقط مساء الخميس في بئر ارتوازية بقرية طويل الشيح بريف إدلب الشرقي وعلق بعمق أكثر من 50 مترًا.
وأعلن الدفاع المدني وفاة الطفل جود حميدي رسميًّا بعد صدور تقرير طبي، مبينا أن انتشال الطفل من البئر استمر نحو 6 ساعات.
وأشار الدفاع المدني إلى أن عائلة الطفل عادت يوم الخميس إلى القرية بعد أن هجرها من بيتها نظام الأسد.
وأوضح أن جميع أغطية الآبار وفتحات الصرف الصحي سرقت من قبل ميليشيات النظام السابق في المناطق التي كان يسيطر عليها.
ودعا في بيانه إلى توعية الأطفال والكبار من هذه المخاطر وتغطية الآبار والإبلاغ عن أي آبار مفتوحة للتعامل معها وتأمينها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا