الجمعة 10 يناير 2025
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مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

وفاة طفل سقط في بئر،
وفاة طفل سقط في بئر، فيتو

قال الدفاع المدني السوري إن فرقة تمكنت من إخراج الطفل جود حميدي (8 أعوام) الذي سقط مساء الخميس في بئر ارتوازية بقرية طويل الشيح بريف إدلب الشرقي وعلق بعمق أكثر من 50 مترًا.


وأعلن الدفاع المدني وفاة الطفل جود حميدي رسميًّا بعد صدور تقرير طبي، مبينا أن انتشال الطفل من البئر استمر نحو 6 ساعات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عائلة الطفل عادت يوم الخميس إلى القرية بعد أن هجرها من بيتها نظام الأسد.

وأوضح أن جميع أغطية الآبار وفتحات الصرف الصحي سرقت من قبل ميليشيات النظام السابق في المناطق التي كان يسيطر عليها.

ودعا في بيانه إلى توعية الأطفال والكبار من هذه المخاطر وتغطية الآبار والإبلاغ عن أي آبار مفتوحة للتعامل معها وتأمينها.

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الدفاع المدني السوري الطفل جود حميدي بئر ارتوازية قرية طويل الشيح بريف إدلب وفاة الطفل جود حميدي الصرف الصحي ميليشيات النظام السابق
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