مأساة ريان المغربي تتكرر في سوريا، وفاة طفل سقط في بئر عمقها أكثر من 50 مترا بعد فشل انقاذه (صور)

قال الدفاع المدني السوري إن فرقة تمكنت من إخراج الطفل جود حميدي (8 أعوام) الذي سقط مساء الخميس في بئر ارتوازية بقرية طويل الشيح بريف إدلب الشرقي وعلق بعمق أكثر من 50 مترًا.



وأعلن الدفاع المدني وفاة الطفل جود حميدي رسميًّا بعد صدور تقرير طبي، مبينا أن انتشال الطفل من البئر استمر نحو 6 ساعات.

وأشار الدفاع المدني إلى أن عائلة الطفل عادت يوم الخميس إلى القرية بعد أن هجرها من بيتها نظام الأسد.

وفاة الطفل "جود حميدي"، 8 سنوات، إثر سقوطه في بئر ارتوازية بقرية طويل الشيح بريف أبو ظهور بريف إدلب الشرقي، مساء أمس الخميس 9 كانون الثاني، بحسب الجهات الطبية، فرقنا انتشلت الطفل من البئر بعد عمل استمر نحو 6 ساعات ونقلته إلى المشفى حيث تم التأكد من وفاته.

وكانت عائلة الطفل عادت… pic.twitter.com/2TyfXxCjFi January 9, 2025

وأوضح أن جميع أغطية الآبار وفتحات الصرف الصحي سرقت من قبل ميليشيات النظام السابق في المناطق التي كان يسيطر عليها.

ودعا في بيانه إلى توعية الأطفال والكبار من هذه المخاطر وتغطية الآبار والإبلاغ عن أي آبار مفتوحة للتعامل معها وتأمينها.

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