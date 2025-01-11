السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، رحلة صعود روجينا في مسلسل "حسبة عمرى"

روجينا
روجينا

بدأت الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الجديد "حسبة عمرى" المقرر أن تخوض به مسلسلات رمضان 2025، ويتم التصوير بين بعض الديكورات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي حيث الديكور الرئيسي للعمل.

وخلال أحداث العمل تلعب روجينا سيدة تعانى من الفقر في بداية حياتها، وتبدأ في العمل في عدد من المهن، إلى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذى يجعلها تغير تعاملها مع كل من حولها.

ومسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، بطولة روجينا وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إن مسلسلها سوف تدور أحداثه  في إطار درامي اجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاونت في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روجينا حسبة عمري مسلسل حسبة عمرى مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025 مسلسل روجينا

مواد متعلقة

روجينا تدخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمسلسل «حسبة عمري»

روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حسبة عمري" بمشاركة عمرو عبدالجليل

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الرياضة تحقق في تعيين رئيس اتحاد الجمباز لنجله باللجنة الفنية للأيروبيك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي

القبض على قاتل صديقه بالمعهد التكنولوجي داخل كباريه في الهرم

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

المزيد

انفوجراف

خسائر نجوم هوليوود بسبب حرائق كاليفورنيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

المزيد
الجريدة الرسمية