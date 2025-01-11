قرارات السكك الحديدية لمواجهة الشبورة، أبرزها تخفيض السرعة ورقابة المزلقانات

خفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو فقط لليوم الثالث على التوالى بسبب الشبورة المائية والتي تحجب الرؤية، وذلك لتأمين مسير القطارات على مدار الساعة.

كامل الوزير يشدد على متابعة تشغيل القطارات على مدار الساعة

وأصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة تعليمات مشددة للقائمين على الهيئة القومية للسكك الحديدية، بأهمية متابعة التشغيل على مدار الساعة والاهتمام بعناصر السلامة والأمان لتقديم رحلات على أعلى مستوى من الراحة والأمان للركاب.

كامل الوزير يشدد على التزام سائقي القطارات بقواعد التشغيل

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد التشغيل التي تشمل تشغيل الـ أي تي إس، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

السكك الحديدية تخفض سرعة القطارات على معظم الخطوط

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليمات لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط، نظرًا لانتشار الشبورة المائية وسوء حالة الطقس التي تؤثر على مستوى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انتهاء الشبورة الكثيفة.

كما أكدت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

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