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رياضة

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي في الدوري الألماني والقناة الناقلة

موعد مباراة آينتراخت
موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي في الدوري

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة الدولي المصري عمر مرموش لمواجهة سانت باولي، اليوم السبت، في منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الألماني موسم 2024-2025.

ومن المتوقع مشاركة عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام سانت باولي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي


تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي


تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وسانت باولي عبر قناة beIN sports HD 5.


ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة،  فيما يتواجد سانت باولي  في المركز الرابع عشر بالترتيب، برصيد 14 نقطة.


ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بـ 36 نقطة وسيلاقي بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة ذاتها.

 

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك"،  أن إدارة مانشستر سيتي بدأت مفاوضاتها الرسمية مع نادي آينتراخت فرانكفورت من أجل حسم صفقة عمر مرموش.

 

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن مانشستر سيتي يسعى للتوصل إلى حل وسط مع فرانكفورت من أجل حسم صفقة مرموش في يناير الجاري.

 

فيما حسم النجم الدولي المصري، عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، موقفه من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال انتقالات الشتاء الجاري.

 

 

نادي مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات متقدمة خلال الفترة الجارية مع إدارة فرانكفورت والنجم المصري عمر مرموش، لارتداء قميص السيتيزين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن مرموش حسم أمره بالفعل، ورد رسميًا على إدارة ناديه الألماني.

 

عمر مرموش يتمسك بالانضمام إلى مانشستر سيتي

وأشارت الشبكة في نسختها الألمانية إلى أن عمر مرموش وافق بشكل نهائي، بل وطلب من إدارة ناديه تسريع عملية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت: "تم بالفعل التوصل إلى اتفاق شفهي كامل بين اللاعب والفريق الإنجليزي، حيث يرغب مرموش في الانتقال هذا الشتاء، خاصةً أنه يدرك أنه الخيار الأول الذي يريده بيب جوارديولا لتعزيز هجوم السيتيزنز".

 

ويمتد عقد مرموش حتى عام 2027 ولا يتضمن شرطًا جزائيًا، لذلك، يطلب نادي آينتراخت فرانكفورت حوالي 80 مليون يورو.

وقالت الشبكة: "لن يتم النظر في العروض التي تقل بكثير عن هذا المبلغ، خاصة مع تألق اللاعب المصري مؤخرًا".

من جهة أخرى، يرى مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن مبلغا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو هو أكثر واقعية.

 


 

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