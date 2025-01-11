السبت 11 يناير 2025
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سياسة

تعرف على حقوق اللاجئين وفقا للقانون الجديد

لجوء الأجانب، فيتو
لجوء الأجانب، فيتو

قانون لجوء الأجانب، حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحقوق للاجئين.

وحسب المادة ١٤ يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.


وألزم قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، اللاجئين باحترام الدستور والقانون.


حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس
بالأمن القومي، كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من المحظورات كالتالي:

 

محظورات على اللاجئين فى القانون 

 كما حددت قانون لجوء الأجانب، عددًا من المحظورات على اللاجئ، حيث نصت المادة 29 على أن “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.

 

حظر العمل السياسي على اللاجئين

 كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.


التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي
 

وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.


كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

 

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التى تمنع حق اكتساب وصف اللاجىء حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:


١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

 

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

 

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

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