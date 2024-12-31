الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

5 حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقًا للقانون الجديد

لجوء الأجانب، فيتو
لجوء الأجانب، فيتو

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التى تمنع حق اكتساب وصف اللاجىء حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

 

١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

 

٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

 

٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 

إلتزامات على اللاجىء وفقا للقانون

 

حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الالتزامات على اللاجىء، منها احترام القوانين، حيث نصت المادة ۲۸ بـ: يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 

تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب

يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تختص بتلقي طلبات اللجوء وفحصها والموافقة عليها.

 

كما أقر مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من الحقوق للاجئين، ما بين الرعاية الصحية والتعليم، وحرية العمل والتنقل وكذلك العمل الأهلي.

 

وألزم قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، اللاجئين باحترام الدستور والقانون.

 

حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي 

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عددًا من المحظورات كالتالي: 

 

كما حددت قانون لجوء الأجانب، عددا من المحظورات على اللاجئ، حيث نصت المادة 29 على “يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى”.

 

حظر العمل السياسي على اللاجئين

كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.

 

التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي

وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكيانات الارهابية اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين طلبات اللجوء شئون اللاجئين قوائم الكيانات الارهابية قانون لجوء الأجانب مجلس النواب لجوء الأجانب
ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

إثيوبيا بها 190 سدا، خبير بالشأن الإفريقي: الزلازل اقتربت من أحدهم وينذر بخسائر بشرية

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية