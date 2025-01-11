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أسرة الشهيد عمر القاضى بالمنوفية تعلن عن مسابقة القرآن الكريم السنوية

أسرة الشهيد عمر القاضى
أسرة الشهيد عمر القاضى تعلن عن مسابقة القرآن الكريم السنوية

 أعلنت أسرة الشهيد البطل عمر القاضي ابن قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن فتح باب التقدم للمسابقة هذا العام  ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٥ ميلادية.

حيث تم فتح باب التقدم اليوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥ النسخة الرابعة من مسابقة حفظ القرآن الكريم، ويتم غلق باب التقدم فى موعد أقصاه الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥.

 

فتح باب التقديم لمسابقة القرآن الكريم للشهيد عمر القاضي  

 وتشمل المسابقة 6 مستويات مختلفة، مع تقديم جوائز قيمة تشمل رحلات عمرة وجوائز عينية ونقدية للفائزين.

 

ويشمل المستوى الأول: القرآن الكريم كاملا مع القراءات، والمستوى الثانى: القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: عشرون جزءًا، والمستوى الرابع: نصف القرآن، والمستوى الخامس: عشرة أجزاء، والمستوى السادس: خمسة أجزاء.

على أن يتم تكريم الفائزين الأوائل برحلات عمره، وجوائز عينية ونقدية.

وأعلنت أسرة الشهيد عمر القاضي أن شروط المسابقة هي:- 
1- أن لايزيد سن المتقدم عن عشرون عامًا للمستوي الأول، وثمانية عشر عامًا لحفظ القرآن الكريم كاملًا 
وخمس عشرة عامًا للعشرون جزءًا ونصف القراءات وعشرة أعوام  للعشرة أجزاء وخمسة أجزاء.

2- لا يحق للفائز بأحد المستويات فى العام الماضى أن يتقدم لنفس المستوى مرة أخرى  وإنما للمستويات الأعلى أما من تقدم ولم يحالفه الحظ فله أن يتقدم لأى مستوى يشاء.

3- يتم التقديم للمسابقة من خلال الرابط التالى من هـــــــنــــا

4- التقديم فى المسابقة متاح لأهل قرية الشهيد وللجميع من كل أنحاء الجمهورية.

5- ستجرى فعاليات المسابقة والاختبارات بمنزل الشهيد بمحافظة المنوفية - مركز أشمون - قرية ساقية المنقدي ابتداءا من الجمعه الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٥، وسوف يتم الاتصال بكل متسابق لتحديد موعد اختباره لتجنب الزحام ونرجو من الجميع الحضور فقط عقب الاتصال به تليفونيا من إدارة المسابقة.

6- حضور المتسابق بصورة من شهادة الميلاد أ و الرقم القومى وإلا يُعتبر التسجيل لاغيًا.

7- للاستفسار واتس اب فقط  01272826008


سيتم تكريم الفائزين فى الاحتفال الكبير بمنزل الشهيد عمر القاضى فى ليلة القدر رمضان ١٤٤٦ هجرية.

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الشهيد البطل عمر القاضي قرية ساقية المنقدى مركز أشمون المنوفية عمر القاضي

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