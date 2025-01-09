نابولي يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول لتعويض كفاراتسخيليا

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن نادي نابولي الإيطالي بدأ في وضع خطط لتعويض مهاجمه خفيتشا كفاراتسخيليا، والذي يرتبط اسمه بالرحيل، وكان آخر المهتمين بضمه باريس سان جيرمان.

كييزا ضمن اهتمامات نابولي تحسبا لرحيل كفارتسخيليا

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، يتواجد فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول، على رادار نابولي من أجل ضمه، في حال رحل المهاجم الجورجي هذا الشهر.

وانضم كييزا إلى صفوف الريدز الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ولكنه لم يشارك مع الفريق الإنجليزي سوى 4 مباريات بسبب معاناته مع الإصابات.

ويرغب نابولي في ضم كييزا على سبيل الإعارة، ولكن يتوقف الأمر على مدى ترحيب الريدز بالتخلي عن اللاعب الإيطالي خلال الميركاتو الجاري.

ومن الأسماء التي يفكر نابولي أيضًا في ضمها إيدون زيجروفا لاعب ليل.

يذكر أن نابولي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، ويستعد لاستقبال فيرونا يوم الأحد المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.