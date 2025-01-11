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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 11-1 - 2025 فى مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباك على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى ووسط سيناء

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 - 01 -2025

طقس الغد، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   11  ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  18

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 - ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  09 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 21

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

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