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ثقافة وفنون

حلقة نقاش لأبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

أبطال فيلم البحث
أبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، فيتو

 انطلق عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بسينما زاوية، وأعقبه حلقة نقاشية بين الجمهور وبين  صناع الفيلم، خالد منصور المؤلف والمخرج، رشا حسني منتجة الفيلم.
 

وأدار النقاش المخرج بسام مرتضى.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

 وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب. 

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

 

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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