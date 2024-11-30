السبت 30 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

المدعى العام للجنائية الدولية يطلب رفض الاستئناف على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت

نتنياهو وجالاتت،فيتو
نتنياهو وجالاتت،فيتو

أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن المدعى العام للمحكمة الجنائية طلب رفض الاستئناف الإسرائيلي على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت.

 وقبل وقت سابق قررت إسرائيل تقديم استئناف ضد القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

جاء ذلك بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، الأربعاء الماضي، علما بأن اليوم هو الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات على قرار المحكمة الصادر في 21 نوفمبر الجاري.

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اعتقال نتنياهو اعتقال نتنياهو وجالانت إسرائيل

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