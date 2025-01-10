لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" بحرائق لوس أنجلوس (فيديو)

كشف الإعلامي الأمريكي جو روجان، عن "نبوءة مرعبة" لأحد الخبراء بشأن الحرائق التي تلتهم أجزاء من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي لا تزال مستعرة منذ عدة أيام.

خلال برنامجه "تجربة جو روجان"، قبل بضع أسابيع، قال المذيع الأمريكي إنه التقى في السابق، بخبير حرائق، أخبره بنبوءة خطيرة متعلقة بخطر الحرائق في لوس أنجلوس.

🇺🇸JOE ROGAN: ‘FIRE COULD BURN THROUGH LA TO THE OCEAN — AND WE CAN’T STOP IT’



"I talked to a fireman once this is one of the reasons that freaked me out and he was telling me, ‘dude one day it's just going to be the right wind.’



And fire is going to start in the right place… pic.twitter.com/4YApvYUuBv January 9, 2025

وقال روجان في مقطع انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية: "كنت أقدم برنامجا، والتقيت بخبير حرائق، أخبرني بأنه سيأتي يوم ما، ستضرب به الرياح بشكل معين، ولن نستطيع إيقاف النيران أبدا".

the wind in LA is INSANE rn… pic.twitter.com/T5GU8z1FEh — juju 💰 (@ayeejuju) January 9, 2025

وأضاف: "عندها ستحرق ألسنة اللهب المدينة بأكملها، حتى تصل المحيط، والأمر مسألة وقت لا أكثر، وجميع الخبراء يعلمون ذلك".

وقال روجان بذهول: "سألته حينها هل ستحرق الحرائق المدينة بأكملها؟ فأجاب.. نعم".

واعتبر الكثيرون أن خبير الحرائق هذا، تنبأ بما يحصل في لوس أنجلوس.

We lost our home in Altadena. Most of Altadena and a lot of Pasadena appears to be gone. Don’t risk it with this fire and these winds, get out of LA if you anywhere near this fire. What a nightmare. pic.twitter.com/uf3dkP5qj5 — gold.fix (@blacklodgeal) January 8, 2025

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرياح العاتية وهي تنشر الحرائق في المباني بمدينة لوس أنجلوس.

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