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لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" بحرائق لوس أنجلوس (فيديو)

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

كشف الإعلامي الأمريكي جو روجان، عن "نبوءة مرعبة" لأحد الخبراء بشأن الحرائق التي تلتهم أجزاء من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي لا تزال مستعرة منذ عدة أيام.

خلال برنامجه "تجربة جو روجان"، قبل بضع أسابيع، قال المذيع الأمريكي إنه التقى في السابق، بخبير حرائق، أخبره بنبوءة خطيرة متعلقة بخطر الحرائق في لوس أنجلوس.

وقال روجان في مقطع انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية: "كنت أقدم برنامجا، والتقيت بخبير حرائق، أخبرني بأنه سيأتي يوم ما، ستضرب به الرياح بشكل معين، ولن نستطيع إيقاف النيران أبدا".

وأضاف: "عندها ستحرق ألسنة اللهب المدينة بأكملها، حتى تصل المحيط، والأمر مسألة وقت لا أكثر، وجميع الخبراء يعلمون ذلك".

وقال روجان بذهول: "سألته حينها هل ستحرق الحرائق المدينة بأكملها؟ فأجاب.. نعم".

واعتبر الكثيرون أن خبير الحرائق هذا، تنبأ بما يحصل في لوس أنجلوس.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرياح العاتية وهي تنشر الحرائق في المباني بمدينة لوس أنجلوس.

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الإعلامي الأمريكي جو روجان نبوءة مرعبة الحرائق مدينة لوس انجلوس الامريكية
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