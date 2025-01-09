خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50%

كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، ما الذي يعنيه القرار الجمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

حصص اعضاء صندوق النقد الدولي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن صندوق النقد الدولي اختتم في 15 ديسمبر الماضي المراجعة الـ16 لحصص جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر ووافق عليها.



حصة مصر بصندوق النقد الدولي بعد الزيادة

ولفت إلي أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 4 مليارات دولار بعد زيادتها بنسبة 50%، مشيرًا إلي أنه طبقا لقواعد صندوق النقد من حق الدول أن تقترض بمقادر 1.85% من قيمة حصتها.





حصة مصر في صندوق النقد الدولي

وأكد: حصة مصر في صندوق لنقد قبل زيادتها بنسبة 50% كانت 2 مليار و600 مليون دولا والان اصبحت 3 مليارات و972 مليون دولار



وصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

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