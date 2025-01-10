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تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم مباراة ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض بنهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، بملعب الجوهرة المشعة.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبل موقعة نهائي كأس السوبر الإسباني.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل السوبر الإسباني 

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 258 مباراة بجميع البطولات، استطاع الميرنجي الفوز في 106 مباريات، فيما فاز الفريق الكتالوني في 101 مباريات وحسم التعادل 51 لقاء.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق، الهداف التاريخي للكلاسيكو بواقع 26 هدفا ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بواقع 18 هدفا. 

موعد نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

وتقام مباراة ريال مدريد مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء يوم الأحد المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تذاع مباراة نهائي السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناتي  إم بي سي مصر 2، SSC News HD.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 hd 

تردد القناة: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معامل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ssc 

التردد: 12418

الاستقطاب: عمودي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

برشلونة يتخطى بلباو ويصعد لنهائي السوبر الإسباني 

السوبر الإسباني، فاز برشلونة الإسباني على نظيره أتلتيك بلباو، بهدفين نظيفين في  المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "الجوهرة المشعة" في السعودية، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

سجل ثنائية برشلونة كل من جافي ولامين يامال.

ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب مايوركا 

وحقق فريق ريال مدريد الفوز على نظيره مايوركا بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

سجل هدف ريال مدريد الأول في مرمى ريال مايوركا اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 63، بينما سجل مارتن مدافع مايوركا لهدف الثاني للميرنجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 90+3، وأحرز رودريجو جوس الهدف الثالث في الدقيقة 90+5.

 

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