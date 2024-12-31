حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء في 2025 (فيديو)

حكيم، أكد المطرب الشعبي حكيم، أنه يفكر منذ فترة في اعتزال الغناء والمزيكا، قائلًا: "عندي نية لذلك واحتمال أعتزل في 2025، وهذا القرار يراودني".

نهاية مشوار حكيم في 2025

وأضاف خلال تصريحات لإذاعة شعبي إف إم: "لو أنا اعتزلت الغناء بنهاية 2025 فيه مطربين كتير يقدروا يكملوا المسيرة، وفيه مواهب شابة طالعة كويسة".

مهنة الغناء وحب الناس لحكيم

ولفت حكيم: "الغناء مهنتي وحبيتها وحبيت أكون في الوسط ده من صغري وفضل من ربنا الناس حبتني وخلتني ناجح، وانا فرحان بحب الجمهور ليَّ، الغناء مهنة جميلة ولذيذة وقربتني من الناس".

شخصية حكيم

وأشار: "أنا مبتسم على طول قبل النوم ولما أصحى من النوم، ولما أقعد أتكلم مع مراتي تقول لي أنت عامل حاجة ولا شارب حاجة، بس شخصيتي إني أكون مبتسم، الفنان بني آدم عادي عنده مشاكل وأولاده وإخواته وأقاربه بس مبيصدرهاش للجمهور وأنا شغلانتي إن الناس لازم تبقى مبسوطة لما تشوفني، ونعمة من ربنا إني وشي مبسوط على طول وأنا بحب الضحك بس خارج الشغل".



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