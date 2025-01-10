صحة دمشق تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث الجامع الأموي

أعلن مدير صحة العاصمة السورية دمشق محمد أكرم معتوق الحصيلة النهائية لضحايا التدافع في الجامع الأموي، حيث ارتفعت إلى 4 وفيات و16 إصابة.

الحصيلة النهائية لضحايا التدافع في الجامع الأموي

وقال معتوق إن "13 إصابة نقلت إلى مشفى المجتهد و3 إلى مشفى المواساة، وهناك عدد من الإصابات تمت معالجتها في المكان".

وأضاف أنه تم نقل الوفيات والإصابات بسيارات منظومة إسعاف دمشق، مؤكدا أن جميع الإصابات غادرت سوى طفل ما زال في مشفى دمشق المجتهد.

استقبال وعلاج الإصابات بمشفى دمشق

كما أشار إلى أنه تم الإجلاء من موقع الحدث بإشراف رئيس منظومة الإسعاف بدمشق، وتابع استقبال وعلاج الإصابات مدير مشفى دمشق.

وحدث تدافع عنيف في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها الشيف أبو عمر المشهور على منصات التواصل الاجتماعي،وجبة مجانية في رحاب المسجد الأموي، مما استدعى الأمن العام إلى القيام بفض فعالية توزيع الطعام بشكل كامل.

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