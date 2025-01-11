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ثقافة وفنون

رابح صقر يطرب جمهور جدة بـ "على كيفك" (فيديو)

رابح صقر، فيتو
رابح صقر، فيتو

أحيا الفنان السعودي رابح صقر حفلا غنائيا الليلة على مسرح عبادي الجوهر في مدينة جدة.

 

وتألق رابح صقر خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته ومنها أغنية “على كيفك” التي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق، أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل إستاد الزعيم.

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