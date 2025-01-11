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رياضة

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي

أحمد قندوسي، فيتو
أحمد قندوسي، فيتو

أكد معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، أن النادي يسعى إلى شراء أحمد قندوسي المعار من النادي الأهلي، بشكل نهائي.

وقال البطاوي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: "سيراميكا كليوباترا ليس بحاجة إلى تدعيمات كبيرة خلال الميركاتو الشتوي الجاري".


وتابع تصريحاته قائلًا: “في الفترة القادمة سنعقد جلسة مع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، لمعرفة متطلباته، والإدارة لا تتأخر عن تلبية أي شيء يطلبه المدرب”.


وأكمل: "بشأن التعاقد مع قندوسي بشكل نهائي لم ننه الاتفاق مع الأهلي حتى الآن، لكننا في مرحلة وضع الرتوش الأخيرة في الصفقة للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي".

وأوضح: أن القندوسي لاعب مميز، وملتزم ويقدم مستويات مميزة، الاستقرار الفني شيء مهم جدًا في النادي.

واختتم: زلاكا لاعب في سيراميكا، وانضمامه لمنتخب مصر أعطاه خبرة إضافية، هو لاعب جيد ولديه إمكانات كبيرة، ولن نقوم بالتفريط فيه حتى نهاية الموسم، كما أنه لا يوجد بند في عقد استعارته من بيراميدز يمنح أحقية الشراء نهائيًا.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وسجل هدف اللقاء لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي بالدقيقة 66.

وبهذا الفوز رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 15 ليحتل المركز الثاني مؤقتًا بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم 8 ليقف عند المركز الثالث عشر.

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