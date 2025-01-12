كريمة مختار، ما تيسر من حكايات أم السينما والدراما المصرية في ذكرى ميلادها ورحيلها

كريمة مختار، ممثلة من الزمن الجميل، برعت منذ صغرها في تقديم دور الأم على الشاشة أو عبر الميكروفون، كانت بداياتها مع الفن من خلال برنامج الأطفال الإذاعي "بابا شارو" خلال فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عُرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، حتى سمحت لها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 والذي ساعدها فى بداياتها.



ولدت الفنانة كريمة مختار فى يناير عام 1934 ورحلت في مثل هذا اليوم 12 يناير عام 2017، وما بين الميلاد والرحيل مشوار طويل مع التمثيل في الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون، حصرها المخرجون في دور الأم فنجحت فيها وأصبحت من أمهات السينما.

البداية مع بابا شارو

وبدأت كريمة مختار طريقها الفني عبر أثير الإذاعة المصرية، وشاركت خلال مرحلة الطفولة في البرنامج الشهير "بابا شارو" لتنطلق بعد ذلك في الأعمال الدرامية في الإذاعة، وتحكى مختار عن أول أدوارها الإذاعية فتقول: قدمت أدوارًا في مسلسلات الأطفال سميرة الفقيرة، بطة وأخواتها الستة وغيرها من الأدوار التي جعلت بابا شارو يتبناني ويضمني لرأس قائمة ممثلي الإذاعة، ثم واصلت طريقي في تمثيليات البرنامج العام وأتاح لي هذه الفرصة الأستاذ عبد الحميد يونس والسيد بدير وأثبت وجودي أمام الميكروفون لمدة تزيد على عشرين عامًا، وبمرور الوقت اكتسبت الخبرة واستطعت تقديم الأعمال الدرامية في الإذاعة.

الزواج من نور الدمرداش بداية انطلاق كريمة مختار



ثم تلقت كريمة مختار العديد من العروض للعمل في السينما، إلا أن أسرتها رفضت الفكرة، ولكن حماسها لم يهدأ، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وعقب التخرج تزوجت بالمخرج نور الدمرداش، الذي ساند زوجته وفتح لها الطريق، ونجحت في استثمار الفرصة بشكل جيد، وقدمت عبر شاشة السينما ما يقرب من 35 فيلمًا، من أبرزها: "سعد اليتيم، والمستحيل، ونحن لا نزرع الشوك، ومضى قطار العمر، والحفيد، وفيلم الفرح، وساعة ونص، وتركت في هذا العمل جملتها الشهيرة " احمينا يارب"، ويعد فيلم الحفيد من أبرع ماقدمته للسينما شاركها فيه عبد المنعم مدبولى.

استقبال حافل بسبب الحفيد

وتعلق كريمة مختار على فيلم الحفيد وتقول: إن فيلم الحفيد حقق نجاحًا كبيرًا في الخارج، واستقبلها الجمهور في الهند بعد الفيلم استقبالًا حافلًا، وأنديرا غاندى طلبت رؤيتها وقابلتها وشجعتها كثيرًا.

23 مسلسل تلفزيوني



وفى بداية مشوار كريمة مختار الفنى، اتخذت خطوة جريئة بتجسيد دور الأم وهي في مرحلة الشباب، ولم تتخوف من طبيعة الدور مثل نجمات جيلها، وكانت تؤمن بأن الفنان يجب أن يتقمص كل الأدوار ويقنع المشاهد بما يقدمه على الشاشة فقدمت ما يقرب من 23 مسلسلًا في دور الأم منها: "البخيل وأنا" بطولة فريد شوقي، زهرة وأزواجها الخمسة مع حسن يوسف وغادة عبد الرازق، ومسلسل "يتربى في عزو" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وجسدت في هذا المسلسل شخصية "ماما نونا" تلك الأم التي تغفر وتسامح أخطاء الابن من شدة حبها له وظل الاسم عالقًا بها واعتاد الجمهور إطلاقه على الأمهات.

اعترضت على مشهد الوفاة



أوضحت الراحلة كريمة مختار: أنها اعترضت أثناء قراءة سيناريو مسلسل "يتربي في عزو"، على مشهد الوفاة خوفًا على نفسية مشاهديها من الأطفال، إلا أنها أيقنت بعد ذلك ضرورة عرضه حتى يدرك الأبناء قيمة الأم والإحسان إليها قبل فقدانها ومغادرتها الحياة، لافتة إلى أن لحظات الوفاة تكشف للأبناء ضرورة احترام الأم،

ماما نونا كريمة مختار



وعن سبب تقديمها لدور الأم منذ بداياتها قالت كريمة مختار: لم يطلبنى المخرجين إلا في دور الأم وهذا كان يزعجني في البداية، لكن عندما تحدثت مع المخرج حسين حلمي المهندس وعبرت له عن انزعاجي من ذلك، رد ليقول أن "ده نجاح، مفيش حد بيشوفك إلا في دور الأم وده محصلش مع أي حد"، وبعد ذلك تغير رأيي.. وأصبحت أرى أن تقديمى لدور الأم كثيرًا خلال مشواري الفني أضاف لي الكثير من القيمة الفنية، ولم اعتبره عيبًا أو تكرارًا.



من أشهر أدوار كريمة مختار المسرحية دورها في مسرحية "العيال كبرت" الذي خلدت به اسمها الفني، كانت تؤديه قبلها الفنانة الراحلة نبيلة السيد، واستمرت الأخيرة في تقديم الدور لمدة 3 سنوات، ثم اعتذرت لسبب غير معلوم عن تكملة المسرحية لتحل محلها الفنانة الراحلة كريمة مختار، ويتم تسجيل المسرحية ببطولتها.

أشجان وظلال تركي مدبلج

هناك عمل درامي واحد قدمته كريمة مختار وندمت عليه وهو مسلسل " أشجان " عام 1970 من بطولة سهير رمزي وأشرف عبد الغفور ومحمود التونى ووائل شوقي ورجاء الجداوي، وقصة وسيناريو مصطفى كامل وإخراج يحيى العلمي، كما شاركت الفنانة كريمة مختار بصوتها في الفيلم التركي "أشجار وظلال"، المدبلج باللهجة المصرية، ويناقش العلاقات الأسرية في إطار اجتماعي كوميدي، وأنتج الفيلم عام 2012.

الموت علينا حق آخر كلماتها



ورحلت ماما نونا الفنانة القديرة كريمة مختار عن عالمنا في مثل هذا اليوم 12 يناير من العام 2017 عن عمر 82 عامًا وهي تقول: الموت علينا حق، وموقف الوفاة يمر علينا كلنا آجلًا أم عاجلًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.