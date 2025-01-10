السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يفرج عن 3 سوريين اختطفهم منذ أيام في جنوب لبنان

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 3 سوريين كان قد اختطفهم مع مزارعين لبنانيين منذ أيام في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.


الاحتلال يفرج عن 3 سوريين اختطفهم منذ أيام في جنوب لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اختطفهم أثناء مرورهم في بلدة ميس الجبل يوم الثلاثاء الماضي.


وكانت القوات  الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عددًا من المزارعين والرعاة اللبنانيين والسوريين في سهل المجيدية بقضاء حاصبيا في جنوب لبنان، واقتادتهم إلى إسرائيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل جنوبا إضافة إلى عمليات تفجير لمنازل في بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

 

 ويؤكد الاحتلال الإسرائيلي أن "قوات اللواء 300 تواصل إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار".

 

بدء عملية سهم الشمال

ومنذ بدء عملية "سهم الشمال" التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي في 23 سبتمبر الماضي والتي شملت غزو جنوب لبنان، تعمل قوات الاحتلال على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي القوات الاسرائيلية بلدة مارون الراس بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

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