ليلى فوزي، حصلت على لقب ملكة جمال مصر.. برعت في أداء أدوار الملكات والمرأة الأرستقراطية.. أسرار زيجاتها الثلاث.. وحكاية فيلم ظهرت فيه بعد وفاتها بـ5 سنوات

ليلى فوزى ، فيرجينيا جميلة الجميلات، ممثلة من الزمن الجميل، برعت فى أداء دور الملكات والمرأة الأرستقراطية، حصلت على لقب ملكة جمال مصر، اكتشفها المخرج محمد كريم في دور صغير بفيلم "ممنوع الحب" مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، رحلت فى مثل هذا اليوم عام عام 2005.

ولدت الفنانة ليلى فوزى عام 1918، لأب سوري كان يعمل في تجارة الأقمشة وأم تركية، تمتعت بجمال جعل منها ملكة جمال مصر في استفتاء مجلة أمريكية، قدمت خلال مشوارها الذى امتد ستين عاما 85 فيلما، كانت أول بطولة لها في فيلم "غنى حرب" عام 1947.

ليلى فوزى فى بداياتها

عن ذكرياتها فى أول يوم لها فى السينما قالت ليلى فوزى: دخلتُ السينما من بوابة محمد عبد الوهاب مطربى المفضل من خلال فيلم “ممنوع الحب” وأنا عن نفسي أشعر بالفخر أنني عشتُ زمن عبد الوهاب ويوسف وهبي وحسين رياض وغيرهم من نجوم ذلك العصر.

من الجانى بداية التعارف مع انور وجدى

اختار المخرج نيازى مصطفى ليلى فوزى في فيلم "مصنع الزوجات" عام عام 1941 حيث تعرفت على الممثل أنور وجدى ووقع الإعجاب بينهما وتوطدت العلاقة بينهما أثناء تصوير فيلم "من الجانى" عام 1944، لكنه لم يصارحها لأن والدها كان يلازمها أثناء التصوير، لكنه ذات يوم استطاع الانفراد بها والتعبير عن مشاعره، ثم ذهب لخطبتها من والدها الذي رفضه بشدة وزوجها إلى صديقه عزيز عثمان، وتزوج أنور من ليلى مراد، ثم وقع الطلاق بينهما في الوقت الذي طلقت فيه ليلى فوزى، ثم اجتمع الاثنان مرة أخرى في فيلم «خطف مراتى» عام 1954 وكان المرض قد بدأ على أنور وجدى فطلب منها مرافقته للعلاج إلى باريس وهناك تم الزواج.

ليلى فوزى مع السيد بدير وعزيز عثمان وكارم محمود

ومن أشهر أدوار ليلى فوزي في السينما دورها في فيلم “الناصر صلاح الدين”، للمخرج يوسف شاهين عام 1963 الذي لعبت فيه دور الأميرة الصليبية فرجينيا التي تتآمر للإيقاع بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وتسعى الى تحقيق طموحها بالتربع على عرش القدس، فكان بداية شهرتها، بالإضافة إلى أدوارها في أفلام: بورسعيد إخراج عز الدين ذو الفقار عام 1956، من أجل امرأة إخراج كمال الشيخ، الدخيل إخراج نور الدمرداش، طريق الدموع، جمال ودلال، الجبل، دلال المصرية، اسكندرية ليه، محطة الأنس، فارس بنى حمدان، ليلى بنت الشاطئ، سفير جهنم، وكان آخر أفلامها "ضربة شمس" مع محمد خان وغيرها.

ليلى فوزى فيرجينيا فى الناصر صلاح الدين

عرفت ليلى فوزى بتنوع أدوارها وتطويع أدائها مع أغلب مخرجى السينما من جيلها، فاستمرت ممثلة بالرغم من تقدم عمرها، حتى إنها وهى فى السبعينات اتجهت إلى التليفزيون فقدمت 40 مسلسلا في التلفزيون أشهرها: الحرملك، النساء يعترفن سرا، فريسكا، بوابة الحلوانى، هوانم جاردن سيتى آخر مسلسلاتها.



وعن عملها بالتليفزيون تقول ليلى فوزى: السينما عشقى الأول رغم نجاحي الكبير على شاشة التليفزيون الذي وجدت من خلاله الأفكار التي تناسبنى حتى إن بعضها تكتب من أجلي، لكن أنا أولًا ممثلة سينما وأنا التي قررت الابتعاد عنها رفضت أي أعمال جديدة فيها لأنى وجدتها كلها أعمال ضعيفة، فقررت الابتعاد عن السينما، ولم أعان من البطالة لأنى وجدت نفسي في التلفزيون وقدمت أدوارا جيدة حققت نجاحا كبيرا.

فقيرة لأول مرة فى أنا بنت مين

تصادف أن تكون جميع أدوار الفنانة ليلى فوزى هى دور الأرستقراطية الهانم وانتقدها النقاد لعدم تقديمها أدوار بنت البلد والفلاحة وحول هذا الاتهام تقول: “طلبت مرة من أحد المخرجين تقديم أدوار مختلفة بعيدة عن التى اشتهرت بها فكان رده أن الأدوار التى قدمتها لا تستطيع ممثلة أخرى تقديمها بنفس درجة الإتقان، كما أن هناك ممثلات يجدن الأدوار الأخرى مثل دور بنت البلد أو الفلاحة واقتنعت بوجهة نظره ولم أعد أفكر فى التمرد على الأدوار التى أقدمها سوى مرة واحدة قدمت دور فتاة فقيرة فى فيلم “أنا بنت مين” مع فريد شوقى وإخراج حسن الإمام، والغريب أنى نجحت فيه”.

ليلى فوزى بين زوجيها أنور وجدى وعزيز عثمان



تعددت زيجات جميلة الجميلات ليلى فوزى فبدأتها بالفنان الكوميدى عزيز عثمان الذى كان يكبرها بأكثر من عشرين عاما، حيث كان صديقا لوالدها ووجدت فيه الطريق للوصول إلى الفن، لكن نظرا لغيرته الزائدة تم الانفصال ورحل بعد الطلاق بشهرين، ثم كان الزواج الثانى من الفنان أنور وجدى بعد طلاقه لليلى مراد، وكان حبها الأول الذي رفضه والدها لكنه رحل مريضا، ثم كان الزواج الأخير الذى استمر أربعين عاما من الإذاعى اللامع جلال معوض حتى رحل.

زى عود الكبريت مشهد بعد الرحيل

رحلت ليلى فوزى بعد إصابتها بأمراض الشيخوخة عام 2005، ورغم ذلك ظهرت فى فيلم "زي عود الكبريت" مع الفنان حسين الإمام بعد وفاتها عام 2014، حيث استعان إمام بعدد من الفنانين الراحلين من خلال مشاهد أرشيفية، ومن بينهم الفنانة الراحلة ليلى فوزي.

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