ليلى فوزي.. حكاية فرجينيا السينما المصرية.. أبدعت في أدوار الأميرات والهوانم.. رفضت التورط في أفلام المقاولات.. واعتزلت الفن لهذا السبب

ليلى فوزى، جميلة الجميلات، فيرجينيا فى فيلم الناصر صلاح الدين، برعت فى دور الملكات والمرأة الارستقراطية، حصلت على لقب ملكة جمال مصر، اكتشفها المخرج محمد كريم في دور صغير بفيلم "ممنوع الحب" مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، رحلت عام 2005.



ولدت الفنانة الجميلة ليلى فوزى فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر عام 1918، لأب سوري كان يعمل في تجارة الأقمشة وأم تركية، تمتعت بجمال أخاذ جعل منها ملكة جمال مصر في استفتاء مجلة أمريكية، كما امتلكت موهبة فنية تألقت بها في السينما سنوات طويلة قدمت فيها 85 فيلما، كانت أول بطولة لها في فيلم "غنى حرب" عام 1947.

ممنوع الحب أول أدوارها



عن ذكرياتها فى أول يوم لها فى السينما قالت ليلى فوزى: دخلتُ السينما من بوابة محمد عبد الوهاب مطربى المفضل الذى كنتُ أقتني أسطواناته لدرجة أنني فى اليوم الأول لتصوير فيلم "ممنوع الحب" كاد يغمى على بعد أن شاهدتُ عبد الوهاب فى الاستديو أمامى وجها لوجه، كنت مرتبكة قبل التصوير معه لكنه أتى إلي، وجلس إلى جواري يراجع معى بعض المشاهد المطلوبة حتى انسجمتُ مع أجواء البلاتوه.. وهنا يجب أن أتوقف عند نقطة هامة، وهى كيف يقف النجوم مع الممثلين الشبان ويساندون المواهب الجديدة، ويمنحونهم خبراتهم، وعن نفسي أشعر بالفخر أنني عشتُ زمن عبد الوهاب ويوسف وهبي وحسين رياض وغيرهم من نجوم ذلك العصر،

ليلى فوزى



واختارها المخرج نيازى مصطفى في فيلم "مصنع الزوجات" عام عام 1941 حيث تعرفت على الممثل أنور وجدى أ، ووقع الإعجاب بينهما وتوطدت العلاقة بينهما أثناء تصوير فيلم "من الجانى " عام 1944، لكنه لم يصارحها لأن والدها كان يلازمها أثناء التصوير، لكنه ذات يوم استطاع الانفراد بها والتعبير عن مشاعره، ثم ذهب لخطبتها من والدها الذي رفضه بشدة وزوجها إلى صديقه عزيز عثمان، وتزوج أنور من ليلى مراد، ثم وقع الطلاق بينهما في الوقت الذي طلقت فيه ليلى فوزى، ثم اجتمع الاثنان مرة أخرى في فيلم «خطف مراتى» عام 1954 وكان المرض قد بدأ على أنور وجدى فطلب منها مرافقته للعلاج إلى باريس وهناك تم الزواج.



ومن أشهر أدوار ليلى فوزي في السينما دورها في فيلم “الناصر صلاح الدين”، للمخرج يوسف شاهين عام 1963 الذي لعبت فيه دور الأميرة الصليبية فريجينيا التي تتآمر للإيقاع بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وتسعى الى تحقيق طموحها بالتربع على عرش القدس، وكان دورها في هذا الفيلم وراء إطلاق لقب «جميلة الجميلات» عليها، بالإضافة إلى أروع أدوارها في أفلام:بورسعيد إخراج عز الدين ذو الفقار عام 1956، من أجل امرأة إخراج كمال الشيخ، الدخيل إخراج نور الدمرداش، طريق الدموع، جمال ودلال، الجبل، دلال المصرية، اسكندرية ليه، محطة الأنس، فارس بنى حمدان، ليلى بنت الشاطئ، سفير جهنم، وكان آخر أفلامها "ضربة شمس " مع محمد خان وغيرها.

رفضت عهد سينما المقاولات



اتجهت ليلى فوزى إلى التليفزيون بعد أن سادت سينما المقاولات التى رفضت العمل بها فقدمت 40 مسلسلا في التلفزيون أشهرها: هوانم جاردن سيتى والحرملك، النساء يعترفن سرا، فريسكا، بوابة الحلوانى، وعن عملها بالتليفزيون تقول ليلى فوزى: السينما عشقى الأول رغم نجاحي الكبير على شاشة التليفزيون الذي وجدت من خلاله الأفكار التي تناسبنى حتى إن بعضها تكتب من أجلي، لكن أنا أولًا ممثلة سينما وأنا التي قررت الابتعاد عنها رفضت أي أعمال جديدة فيها لأنى وجدتها كلها أعمال ضعيفة، فقررت الابتعاد عن السينما، ولم أعان من البطالة لأنى وجدت نفسى في التلفزيون وقدمت أدوارا جيدة حققت نجاحا كبيرا.

جميلة الجميلات ليلى فوزى

عن مشوارها الفنى قالت ليلى فوزى: أنا الممثلة الوحيدة التى أضفى عليها الجمهور ألقابا ولأني أبحث عن الكمال فلست فى حاجة لتقديم أعمال ضعيفة لا تضيف إلى رصيدى الفنى لأن العمل غير الجيد يتحمل مسئوليته الفنان نفسه.. ولهذا ابتعدت عن السينما عدة سنوات، وبعدها اتجهتُ إلى التليفزيون، وفى بداية حياتى لم يكن عندى القدرة على اختيار الأعمال الجيدة ولكنى بعد فترة استطعتُ انتقاء الأدوار حتى استطعت تقديم أدوار تركت بصمة وصنعت نفسى تاريخا، وأعترف بأنه لم تواجهنى صعوبات خلال مشوارى الفني.. ومن بدايتى والطريق كان مفروشا أمامي بالورود وعلاقتى بالجمهور كانت أول اهتماماتي.

دور الفقيرة فى انا بنت مين



وردا على سؤال حول عدم تقديمها أدوار البنت الفقيرة أو الفلاحة قالت ليلى فوزى: طلبت مرة من احد المخرجين تقديم ادوار مختلفة بعيدة عن التى اشتهرت بها فكان رده ان الادوار التى قدمتها لا تستطيع ممثلة اخرى تقديمها بنفس درجة الاتقان، كما ان هناك ممثلات يجدن الادوار الاخرى مثل دور بنت البلد او الفلاحة واقتنعت بوجهة نظره ولم اعد افكر فى التمرد على الادوار التى اقدمها سوى مرة واحدة قدمت دور فتاة فقيرة فى فيلم انا بنت مين "مع فريد شوقى واخراج حسن الامام.

ليلى فوزى مع عزيز عثمان وانور وجدى



تزوجت ليلى فوزى ثلاث مرات الأولى من الفنان عزيز عثمان وكان صديقا لوالدها وفى عمره حيث يكبرها بثلاثين عاما، لكن تم الطلاق بعد لجوء ليلى فوزى الى المحاكم، ورحل عزيز عثمان بعد الطلاق بشهرين، لتتزوج من الحبيب الأول أنور وجدى، ثم كان آخر أزواجها المذيع جلال معوض حيث تعارفا من خلال حفلات أضواء المدينة عندما طلب منها عبد الحليم حافظ ان تقدمه في إحدى حفلات أضواء المدينة فتعرفت على جلال معوض وتزوجا وكان أكثر زيجاتها استقرارا.

اعتزال قبل الرحيل