وزير الأوقاف يزور قصر ثقافة الشلاتين ويكرم المبدعين

افتتح الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- الفعالية السابعة لقصر ثقافة شلاتين، التي تضمنت تكريم عدد من المبدعين والمتميزين من أبناء المنطقة، في أجواء احتفالية تُبرز عمق التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة.

وزير الأوقاف يؤكد أهمية التواصل المباشر مع أهالي هذه المناطق العزيزة على قلب الوطن

وفي كلمته أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن فخره بزيارة حلايب وشلاتين وجربة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع أهالي هذه المناطق العزيزة على قلب الوطن، وأوضح أن زيارته تأتي تأكيدًا لاهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي (يحفظه الله) بتحقيق التنمية الشاملة في كل بقعة من أرض مصر.

وزير الأوقاف: مبادرة "إحياء الكتاتيب" تهدف إلى تعليم القرآن الكريم مع غرس قيم الأخلاق وحب الوطن

كما أكد الوزير حرصه على دعم المبادرات الهادفة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "إحياء الكتاتيب" التي تهدف إلى تعليم القرآن الكريم مع غرس قيم الأخلاق وحب الوطن، وأعلن عن تقديم الرعاية الكاملة لهذه المبادرة في حلايب وشلاتين وأم رماد، مؤكدًا ضرورة شمولها تعليم مبادئ القراءة والكتابة لتكون حاضنة متكاملة لتنشئة الأجيال القادمة.

ووجه الوزير الشكر الجزيل لشيوخ القبائل الذين وصفهم بأنهم "الظهير والسند" للوطن، مؤكدًا أهمية التعاون بين القبائل ومؤسسات الدولة لتحقيق الخير والرخاء، وشدد على ضرورة تعزيز قيم الأخوة والتراحم بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في هذه المناطق التي تعد من ركائز الأمن القومي المصري.

واستمع الوزير إلى عدد من المواهب المتميزة من أبناء حلايب وشلاتين، إذ قدموا عروضًا فنية من المدائح النبوية والإنشاد الديني التي أبهرت الحضور، وأعرب عن إعجابه بتلك المواهب، مشيرًا إلى أن هذا الإبداع يثبت ينبوع الأصالة والعمق الثقافي لهذه المنطقة.

كما أبدى الوزير اعتزازه الشديد بحضوره فعاليات قوافل الخير التي أرسلها فخامة السيد الرئيس إلى أهالي حلايب وشلاتين عبر صندوق "تحيا مصر"، حاملةً إليهم ١٠ آلاف كرتونة من المواد الغذائية، و١٠ آلاف بطانية، و٥ آلاف قطعة ملابس، إضافة إلى جهاز ٢٥ عروسة، وأكد أن هذه القوافل تجسد اهتمام الدولة بتعزيز روح التكافل بين أبناء الوطن الواحد.

ثم اختتم الوزير الفعالية بتكريم عدد من المبدعين، موجّهًا تحية تقدير لجميع القائمين على قصر ثقافة الشلاتين، الذين يسهمون في اكتشاف المواهب ورعايتها، وأكد أن الدولة بكل مؤسساتها تعمل من أجل تحقيق مستقبل مشرق لأبناء هذه المنطقة العزيزة على قلب كل مصري.

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