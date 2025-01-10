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ثقافة وفنون

عرض 3 أفلام في نادي السينما المستقلة بالهناجر

فيلمي روح كعب عالي
فيلمي روح كعب عالي وأجمل شارع في مصر،فيتو

يُقام في تمام السادسة من مساء غد السبت الموافق 11 يناير الجاري، لقاء جديدا لنادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

عروض نادي السينما المستقلة 

وسيتم عرض ثلاثة أفلام مميزة تتناول قضايا اجتماعية هامة.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "روح كعب عالي"إخراج: يوسف سليمان والذي يُلقي الفيلم الضوء على قضية العنف ضد المرأة، ويستعرض تأثيرها على حياة النساء والمجتمع.

 

والفيلم الروائي القصير "وحيد في المدينة"إخراج: محمد مبارك

والذي يتناول الفيلم فكرة الانطواء التي يعيشها أحد الشباب، وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية.

و الفيلم التسجيلي "أجمل شارع في مصر" إخراج: إسلام إسماعيل ويحكي الفيلم قصة مجموعة من الشباب من حي شعبي، يسعون لتحدي الصعوبات وتنفيذ مشروعهم رغم التحديات التي تواجههم.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي. 

نادي السينما المستقلة

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

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نادي السينما المستقلة المركز القومي للسينما سينما الهناجر
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