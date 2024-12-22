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ثقافة وفنون

المركز القومي للسينما يعلن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج "أفلام السينما"

برنامج أفلام السينما،
برنامج أفلام السينما، فيتو

أعلن المركز القومي للسينما عن انطلاق النسخة الـ36 من برنامج "أفلام السينما"، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، بسينما متحف الجزيرة "الحضارة" بساحة دار الأوبرا المصرية. 

برنامج أفلام السينما 

وبرنامج "أفلام السينما"، وهو برنامج عروض شهري يقدم مجموعة متميزة من الأفلام القصيرة، الوثائقية، وأفلام التحريك.

سينما الحضارة

وكانت سينما متحف الحضارة بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية قد نظمت مؤخرًا بالتعاون مع المركز القومي للسينما عروضًا لأفلام الفنان شادي عبد السلام بجودة عالية. 

وجاء ذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة بيوم الفنان شادي عبد السلام. 

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برنامج أفلام السينما المركز القومي للسينما أفلام السينما سينما الحضارة
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