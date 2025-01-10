فجر السعيد والتطبيع، تاريخ علاقة الإعلامية الكويتية مع الكيان الصهيوني

فجر السعيد، سلطت العديد من الصحف الضوء على خبر القبض على الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني.

حبس فجر السعيد 21 يوما

ودعت الإعلامية فجر السعيد إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني في أكثر من فيديو على مواقع التواصل وحتى في ظهورها على شاشات التلفزيون، وهو ما استفز الحكومة الكويتية ومشاعر الشعب الكويتي، الذي يتبنى موقفا ثابتا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويدعم القضية الفلسطينية.

ومن هذا المنطلق، ألقت الشرطة الكويتية القبض على الإعلامية فجر السعيد، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، التي قررت بدورها حبسها 21 يوما وإحالتها للسجن المركزي في قضية الدعوة للتطبيع مع الاحتلال.

الإعلامية الكويتية تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل

ووجهت النيابة العامة الكويتية للإعلامية فجر السعيد تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني والإضرار بمصالح البلاد، وهذا ما يبرهن على موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومخططاته التوسعية بالمنطقة.

ومن المتوقع ان يتم عرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.

فجر السعيد ترحب ب اسرائيليين وتطلق عليهم لقب اعيال عمنا لمشاهدة منزلها في جورجيا pic.twitter.com/r06VEvtHpz — فجر السعيد 🇰🇼🎥 (@AlsaeedFajer) September 3, 2024

وتسبب آخر فيديو نشرته الإعلامية الكويتية على موقع التغريدات العالمي “ إكس”، في إثارة مشاعر الشعوب العربية، وظهرت خلاله مع شخصين قالت إنهما إسرائيليان، ودعت خلاله إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، خاصة مع استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان.

وقالت فجر السعيد في الفيديو الذي نشرته على حسابها على منصة إكس:" إن الشخصين اللذين معها الفيديو إسرائيليان من أبناء العم"، وذلك على حد زعمها، ورحبت بهما في بيتها في ولاية جورجيا، وقد يكون هذا الفيديو هو سبب حبسها، بعد أن روجت للتطبيع منذ عام 2019، وزارت بالفعل مدينة القدس وظهرت في الإعلام الصهيوني.

فجر السعيد تستفز مشاعر العرب بالترحيب بإسرائيليين



ويظهر مقطع الفيديو الكاتبة الكويتية فجر السعيد وخلفها رجلان، قامت بتعريفهما أنهما إسرائيليان، وبدأت حوارها معهما بعبارة "لطيف أن أقابلكم"، وبدأت بالتعريف بهما فقالت: "أنهم قد جاءوا للمبني، الذي تقيم فيه، ومعهم شخص من شركة يورك تاور".



وتابعت فجر السعيد استفزازها فقالت عن الإسرائيليين: "أنا فتحت لهم البيت وقلت لهم حياكم الله، وطلعوا من عيال عمنا إسرائيليين من عيال العم، أهلا وسهلا ومرحبًا"

فجر السعيد تحتفي باستقبال إسرائيليين وتصفهم بالعائلة، فيتو



وقالت فجر السعيد: "أنا فتحت لهما البيت، أهلا وسهلا أنتم أبناء عمنا إسحاق وإسماعيل، أنهم أخوة وأبناء إبراهيم، ونحن بالطبع نؤمن بكل أبناء إبراهيم"، ليرد عليها أحدهما قائلًا: "نحن عائلة"

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