مظاهرات حاشدة في طرابلس بعد تصريحات جديدة لـ نجلاء المنقوش حول لقائها بكوهين (فيديو)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات حاشدة بعد تصريح للوزيرة السابقة نجلاء المنقوش زعمت فيه أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو من نسق لقاءها بوزير خارجية الإحتلال إسرائيل السابق إيلي كوهين.

وأفادت وسائل إعلام بأن أهالي بلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس "أشعلوا النيران في الإطارات وأغلقوا طريق الشط الحيوي في طرابلس احتجاجا على التطبيع مع الاحتلال "، وذلك على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش، التي قالت فيها إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، هو من نسّق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين عام 2023".

وكانت وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش، أثارت الجدل مجددا بعد أكثر من عام على إقالتها من منصبها بسبب لقاء مع نظيرها الإسرائيلي عام 2023، إيلي كوهين في روما، الذي اعتبره عدد من الليبيين حينها "محاولة لتطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل".

وفي أول تعليق لها على ذلك اللقاء بعد أكثر من عام، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية السابقة، إن اللقاء جاء بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لـ"مناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن واستقرار البحر المتوسط"، مؤكدة أن اللقاء لم يكن بدافع "تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل".

واعتبرت المنقوش في لقاءها مع بودكاست أثير على منصة الجزيرة 360، أن حكومة الوحدة "تنصلت بسبب عدم حكمة وعدم القدرة على معالجة الأزمة بعد تسرب اللقاء"، مشددة أن "مقابلتها مع الطرف الإسرائيلي كانت محددة في إطار معين وأبلغت كوهين عن وجهة نظر الشعب الليبي ومشاعرنا الداعمة للفلسطينيين ورفض سياسات الحكومة الإسرائيلية".

وقال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في وقت سابق أن حكومته "ترفض بشكل كامل أي شكل من أشكال التطبيع" مع إسرائيل، معتبرًا أن "ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان لقاءًا جانبيًا، وقضية كبرى حتى وإن وقعت بشكل عابر".

وأصدرت الحكومة الليبية قرارًا بإقالة المنقوش وأحالتها إلى التحقيق منذ أغسطس 2023، غير أن المنقوش قالت إنه "لم يستدعني أحد للتحقيق"، وإن "الحكومة تقدم أعذارا دون إجابة".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت في أغسطس من عام 2023 أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا في نفس الشهر في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية حينها نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع جاء "بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجرتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

وعلى خلفية اللقاء أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإقالة المنقوش رسميا وإحالتها للتحقيق.

وأكد الدبيبة أن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي في روما يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة.

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