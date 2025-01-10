قوات قسد هي كلمة السر، صدام أمريكي فرنسي تركي في سوريا

قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إنه يستبعد أي دور للقوات الفرنسية في سوريا، معتبرا أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تسعى إلى ثني أنقرة عن شن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

محاولات أمريكية لإقناع تركيا بعدم شن عملية عسكرية ضد الأكراد

وعند سؤاله عن احتمال نشر قوات أمريكية وفرنسية في شمال سوريا لتخفيف التوترات مع الأكراد، استبعد فيدان أي دور لباريس.وقال للصحفيين في اسطنبول "محاورنا الوحيد في هذه القضية هو أمريكا".

وأضاف هاكان فيدان: "بصراحة نحن لا نولي اعتبارا للدول التي تحاول أن تخدم مصالحها الخاصة في سوريا من خلال قوة أمريكا".

وتابع فيدان "لقد قلنا ذلك مرات عديدة: لا يمكننا أن نعيش في ظل مثل هذا التهديد. إما أن يتخذ طرف آخر هذه الخطوة أو سنتخذها نحن".

صدام أمريكي فرنسي تركيا في سوريا

وشدد على أن تركيا تمتلك "القوة والقدرة وقبل كل شيء العزم على القضاء على كل التهديدات الوجودية من المصدر"، مكررا تحذيرات أطلقها الرئيس رجب طيب اردوغان في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي ذلك فيما تحاول باريس وواشنطن إقناع حليفتهما تركيا بالعدول عن شنّ هجوم على قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد.

وشدد فيدان على أن "ما ينبغي لفرنسا أن تفعله هو استعادة مواطنيها ونقلهم إلى سجونها ومحاكمتهم".

وأضاف "من الخطأ أن نطلب من وحدات حماية الشعب، وهي منظمة إرهابية أخرى، الاحتفاظ بهؤلاء السجناء مقابل الدعم". معتبرا أن فرنسا "لديها سياسة لا تقوم على إعادة السجناء من أعضاء تنظيم "داعش" إلى بلدهم.".

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