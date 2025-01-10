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رياضة

تشكيل مباراة أستون فيلا ووست هام بكأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا،فيتو
أستون فيلا،فيتو

أعلنا المديران الفنيان لفريقا أستون فيلا، ووست هام يونايتد، التشكيل الرسمي للقاء الذي يقام بعد قليل   ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل وست هام 

تشكيل أستون فيلا 

فيما وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى فريق نيوكاسل يونايتد ومدربه المساعد جيسون تيندال وأستون فيلا ومحلل الأداء الرئيسي له فيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي الذي وقع خلال مباراة الفريقين معا على ملعب "سانت جيمس بارك" بالدوري الممتاز.

وتعرض تيندال وماناس للطرد بسبب الشجار في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين شوطي مباراة الفريق الشهر الماضي. ووصف أحد رجال الإعلام الحادث بأنه "شجار بين 20 رجلا".

وذكر بيان اتحاد الكرة الإنجليزي اتهامات إلى نيوكاسل وأستون فيلا وجيسون تيندال وفيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024".

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