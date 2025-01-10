الجمعة 10 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الله يرحمك نحبك أد الدنيا، بطلة سره الباتع تنعي والدها ثابت التومي

وفاة والد الفنانة
وفاة والد الفنانة التونسية رانيا التومي، فيتو

علقت التونسية رانيا التومي بطلة مسلسل سره الباتع على وفاة والدها ثابت التومي الذي رحل عن عالمنا منذ 3 أيام،  وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر إنستجرام"

وفاة والد رانيا التومي 

ونشرت “التومي” مجموعة صور لوالدها وعلقت قائلة:" الله يرحمك نحبك أد الدنيا، الله يرحم بابا ويرحم الكل، أدعو له من فضلكم.

رانيا التومي: التمثيل بالنسبالي حلم 

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة والمذيعة التونسية  رانيا التومي أكدت أن مهنة التمثيل والإعلام مختلفتان عن بعضهما البعض بالنسبة لها، مؤكدة أن التمثيل كان حلما بالنسبة لها.

وقالت رانيا التومي في تصريح خاص لفيتو: "أحب التمثيل للغاية.. وكان بالنسبة لى بمنزلة حلم تحقق".

وأضافت: “أتمنى أن أنجح في التمثيل خلال الفترة المقبلة، وأحقق بعضا من نجاح وشهرة هند صبرى ودرة وعائشة بن أحمد، باعتبارهن تونسيات مثلي”.

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