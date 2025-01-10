انقطاع المياه عن الشيخ زايد بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسي

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة ، بسبب كسر مفاجئ بخط المياه قطر 600 مم بلاستيك (upvc) بجوار سور رويال سيتي.

وأكد الجهاز على انقطاع المياه بالمناطق الآتية ( كمبوند جنة ٢ - تيامو سيتي - منطقة الريفيرا )، وجار إصلاح الكسر، وتوقع مدة الإصلاح 6 ساعات.

مشروعات مياه شرب وصرف صحي

واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من مشروعات مياه شرب وصرف صحي بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي إحدى الجهات التابعة للوزارة، وذلك خلال العام 2024.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بطاقة إجمالية 141م3/يوم، و15 مشروع صرف صحي لمدن وقرى بعددٍ من المحافظات على مستوى الجمهورية، بجانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم وجارٍ تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير البنية الأساسية الجيدة ورفع كفاءتها بهدف تحقيق جودة الحياة.

وفي هذا الإطار، أشار اللواء مهندس أمين شوقي، القائم بتسيير أعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء من تنفيذها شملت: توصيل مرافق مياه الشرب لمشروع الإسكان القومي شطا 1 بمحافظة دمياط، وأعمال تطوير شبكة مياه الشرب بمدينة العريش، وتنفيذ (خزان الصفا سعة 10 آلاف م3 – خطوط ربط )بمحافظة شمال سيناء، وتوسعات محطة مياه الشرب بقرية جاليا بطاقة 25 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة مياه بلقاس أبو عرصة بطاقة 34 ألف م3/يوم، وذلك بمحافظة الدقهلية، وتطوير وتدعيم شبكات مياه المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق مطروح بطاقة 65 ألف م3/يوم، ومحطة تنقية مياه قرية الرحمانية بقنا بطاقة 17 ألف م3/يوم.

وأضاف اللواء أمين شوقي، أن مشروعات الصرف الصحي شملت محطة رفع للصرف الصحي والصناعي رقم 4 لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، ومشروع صرف صحي قرية جمصة شرق بمحافظة دمياط، ومشروع صرف صحي ميت سهيل بمحافظة الشرقية، وصرف صحي نزلة العزازي – مركز أبوحماد محافظة الشرقية، وإنشاء صرف صحي قرية الشنطور "شبكات فقط" بمحافظة بني سويف، وإنشاء مشروع صرف صحي قرية البنى بمحافظة الأقصر، وإنشاء صرف صحي قرية جزيرة نكلا بمحافظة البحيرة، وإنشاء صرف صحي قرية طوخ طنبشا بالمنوفية، وصرف صحي قرية الشهابية، وصرف صحي قرية الشيخ مبارك بمحافظة كفرالشيخ، وإنشاء صرف صحي قرية ميت حبيب (شبكات انحدار – خط طرد – محطة رفع)، وإنشاء صرف صحي قرية ميت هاشم (شبكات انحدار – خط طرد – محطة رفع) بمركز سمنود بمحافظة الغربية.

وأوضح اللواء أمين شوقي، أن مشروعات الصرف الصحي شملت أيضًا إنشاء صرف صحي توابع قرية أبوسلطان بعدد 9 توابع مركز فايد (شبكات انحدار – محطة رفع – خط طرد)، ومشروع إنشاء صرف صحي لعدد 7 قرى بالتل الكبير مركز التل الكبير (أبو عاشور – القرين البعالوة ) – (شبكات انحدار - عدد 7 محطات رفع – خطوط طرد) وذلك بمحافظة الإسماعيلية، وإنشاء صرف صحي محطة رفع رقم 6 بحي الزهور برشيد مركز رشيد (محطة رفع + شبكة انحدار + خط طرد) بمحافظة البحيرة.

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