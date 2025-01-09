الخميس 09 يناير 2025
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عقارات

تعرف على قيمة دعم شقتك بسكن كل المصريين 5

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

كشفت  وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن موعد غلق باب سداد مقدمات جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين 5، وكذلك مد فترة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg وذلك يوم 15 يناير 2025، بعد أن قررت غلق باب شراء كراسات الشروط الثلاثاء الماضي 31 ديسمبر 2024.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قيمة الدعم المقدم من الصندوق  للمواطنين المستفيدين وأكد الصندوق أنه يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع  في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يتراوح ما بين 5 - 120 ألف جنيه، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.

_ الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية.

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة 

_ 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

_ 11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

_ 1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

_ 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وأشارت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الطرح الجديد يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، والأولوية للمواطنين.

وأضافت أن إعلان "سكن لكل المصريين 5" سوف يشهد طرح وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة، وذلك في مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدات سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديدة جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل.

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الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الاسكان الاجتماعي أسعار الفائدة الإسكان العاشر من رمضان
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