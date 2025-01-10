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تداول 31 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

استقبل اليوم الجمعة ميناء دمياط  9 سفن بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة  وذلك طبقًا للبيان الصادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط.

حركة الصادر من البضائع العامة

كما أشار البيان إلى أن حركة الصادر بلغت من البضائع العامة 21756 طنا تشمل: 18066 طن يوريا و100 طن أسمنت و2330 طن مولاس و1260 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31308 أطنان تشمل: 20900 طن ذرة و310 أطنان قمح و4350 ابلاكاش و1860 طن خشب زان و3888 طن حديد.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8768 طنًا. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 98086 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5800 حركة.

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