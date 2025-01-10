مالك مخزن التوفيقية المحترق: أعمال صيانة كهرباء وعبوات إسبراي سبب اندلاع النيران

استمعت نيابة الأزبكية إلى أقوال مالك مخزن قطع غيار سيارات، نشب به حريق بمنطقة التوفيقية.

وقال مالك المخزن: إن المكان مبنى على مساحة 150 مترا وأثناء قيامه وبعض العمال بعمل صيانة كهرباء نشب منه ماس كهربائي.

وأضاف مالك المخزن، أنه نظرا لأن المكان يمتلئ بعبوات إسبراي وكاوتشات سيارات تسببت في تصاعد ألسنة النيران وتزايدها.

وأضافت التحقيقات، أن النيران أتت على جميع محتويات المخزن الذي يقع بالطابق الأخير من عقار مكون من 5 طوابق.

وكان حريق قد اندلع داخل مخزن بمنطقة التوفيقية في الأزبكية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة فيما نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم.

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