الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

استدعاء مالك مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق في التوفيقية

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت نيابة الأزبكية باستدعاء مالك مخزن قطع غيار سيارات، نشب به حريق بمنطقة التوفيقية لسماع أقواله.


وكشفت التحقيقات أن كاوتشات السيارات وقطع غيار فضلا عن مواد تساعد على الاشتعال أدت إلى تصاعد ألسنة النيران.

وأضافت التحقيقات أن النيران أتت على جميع محتويات المخزن الذي يقع بالطابق الأخير من عقار مكون من 5 طوابق.

وكان حريق قد اندلع داخل مخزن بمنطقة التوفيقية في الأزبكية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران.

وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة فيما نجح رجال الإطفاء في إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم. 

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نيابة الأزبكية التوفيقية الأزبكية

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