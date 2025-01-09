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رياضة

السوبر الإسباني، تعادل سلبي بين ريال مدريد ومايوركا في الشوط الأول (صور)

ريال مدريد ومايوركا،
ريال مدريد ومايوركا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تشكيل مايوركا أمام ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد مايوركا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

‏خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - لوكاس فاسكيز.

‏خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

يذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد ضد مايوركا سيواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد المقبل.

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