السبت 11 يناير 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال أسرة شاب أنهى حياته شنقا ببولاق الدكرور

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

استمعت النيابة العامة بالجيزة لأقوال أسرة شاب عثروا على جثته مشنوقًا داخل شقته بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور.

 

وخلال التحقيق، أفادت أسرة المتوفى  بإقدامه على إنهاء حياته شنقًا، لمروره بأزمة نفسية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتوفى انتحر داخل شقته في بولاق الدكرور، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

 

العثور على جثة شاب مشنوق في بولاق الدكرور 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى محل البلاغ.

 

وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في بولاق الدكرور العثور على جثة شاب مشنوق، ومُدلًّى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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