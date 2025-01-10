بنزيما يكشف موقفه من العودة للريال ويتحدث عن انضمام فينيسيوس لروشن (فيديو)

أكد كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، رغبته الكبيرة في العودة إلى "سانتياجو برنابيو"، معقل العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقال بنزيما في تصريحات مع شبكة "RTVE"، عند سؤاله بشأن إمكانية العودة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، سواء مع نادي الاتحاد أو أي فريقٍ آخر "نعم؛ لمَ لا؟!.. أتمنى أن يحدث هذا في يومٍ من الأيام

• العودة إلى البرنابيو مع #الاتحاد او فريق آخر؟



🚨🗣️ "كريم بنزيما": أتمنى العودة يومًا ما، يجب أن نسأل فلورنتينو، لأنه هو المسؤول عن كل شيء؛ مرحبًا للجميع، ودائمًا هلا مدريد.



pic.twitter.com/h6qspVwcyj — Insider Itti | انسايدر اتي (@InsiderItti) January 10, 2025

ورد بنزيما في حواره مع قناة (RTVF) على احتمال انضمام فينيسيوس إلى المملكة قائلا "أتمنى أن ينضم يومًا ما إلى الاتحاد فسيكون هذا أمر مثالي".

ويرى بنزيما أن فينيسيوس هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليًا، لم يفز بالكرة الذهبية بسبب بعض التفاصيل، ولكنه سيفوز بها يومًا ما".

• شائعات فينيسيوس؟



🚨🟡 "كريم بنزيما": هنا في السعودية، وتواجده في فريقي سيكون أمرًا مثاليًا؛ واتمنى ان ينضم يومًا ما لفريقي.



pic.twitter.com/VIMuikASxy — Insider Itti | انسايدر اتي (@InsiderItti) January 10, 2025

وأثير جدل حول فينيسيوس جونيور، بشأن إمكانية انضمامه إلى النادي الأهلي السعودي في الفترة المقبلة.

ومنذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية في يوليو 2018، أصبح فينيسيوس أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، واستمر في إثارة الشائعات، خاصة فيما يتعلق بانتقاله إلى السعودية

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أمس الخميس، إن السعودية لا تزال متفائلة بقدرتها على استمالة اللاعب، فقد أجرت اتصالات حديثة مع محيطه لإبداء اهتمامها المستمر بضمه في عام 2025.

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