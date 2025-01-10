الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بنزيما يكشف موقفه من العودة للريال ويتحدث عن انضمام فينيسيوس لروشن (فيديو)

كريم بنزيما،فيتو
كريم بنزيما،فيتو

أكد كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة،  رغبته الكبيرة في العودة إلى "سانتياجو برنابيو"، معقل العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقال بنزيما في تصريحات مع شبكة "RTVE"، عند سؤاله بشأن إمكانية العودة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، سواء مع نادي الاتحاد أو أي فريقٍ آخر  "نعم؛ لمَ لا؟!.. أتمنى أن يحدث هذا في يومٍ من الأيام

ورد بنزيما في حواره مع قناة (RTVF) على احتمال انضمام فينيسيوس إلى المملكة قائلا "أتمنى أن ينضم يومًا ما إلى الاتحاد فسيكون هذا أمر مثالي".

ويرى بنزيما أن فينيسيوس هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم حاليًا، لم يفز بالكرة الذهبية بسبب بعض التفاصيل، ولكنه سيفوز بها يومًا ما".

وأثير جدل حول فينيسيوس جونيور، بشأن إمكانية انضمامه إلى النادي الأهلي السعودي في الفترة المقبلة.

ومنذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية في يوليو 2018، أصبح فينيسيوس أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم، واستمر في إثارة الشائعات، خاصة فيما يتعلق بانتقاله إلى السعودية

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أمس الخميس، إن السعودية لا تزال متفائلة بقدرتها على استمالة اللاعب، فقد أجرت اتصالات حديثة مع محيطه لإبداء اهتمامها المستمر بضمه في عام 2025.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم بنزيما النادي الاهلي السعودي النادي الأهلي سانتياجو برنابيو ريال مدريد فينيسيوس جونيور

مواد متعلقة

بمشاركة أليو ديانج، الخلود يتعادل مع الاتفاق بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو)

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

أمين عام الفيفا يهنئ عزام بتعيينه مديرا تنفيذيا للاتحاد المصرى

النصر يفوز على الأخدود 3-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، مشادة بين كريستيانو رونالدو ومدافع الأخدود (فيديو)

كريستيانو رونالدو يحقق أرقاما قياسية بعد هدفه أمام الأخدود

الدوري السعودي، النصر يحول تأخره أمام الأخدود للتقدم 2-1 في الشوط الأول (فيديو)

كريستيانو رونالدو في الهجوم، تشكيل مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 10/ 1/ 2025 "آخر تحديث"

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

صحة دمشق تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث الجامع الأموي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد فتوح وموقفه من مباراة بلاك بولز

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية