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رياضة

للمرة الخامسة على التوالي، هالاند أفضل لاعب نرويجي

هالاند
هالاند

فاز مهاجم مانشستر سيتي إيرلنج هالاند بجائزة أفضل لاعب نرويجي لعام 2024 للمرة الخامسة على التوالي.

لاعب مانشستر سيتي سجل 49 هدفًا خلال العام الماضي مع مانشستر سيتي ومنتخب بلاده لينجح في حصد الجائزة ويواصل احتكاره للقب الأفضل في النرويج.

مفاوضات خوسانوف مع نادي آر سي لانس الفرنسي

ومن جهة أخرى أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر سيتي بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب عبد القادر خوسانوف، حيث منح المدرب بيب جوارديولا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وكما كشف رومانو قبل 10 أيام، فإن خوسانوف يعد الهدف الرئيسي للسيتي في الوقت الحالي، وقد وصلت المفاوضات مع نادي آر سي لانس الفرنسي إلى مراحلها النهائية.

انتقال خوسانوف للنادي الإنجليزي

ومن جهته، وافق خوسانوف على الشروط الشخصية للانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث أعرب عن رغبته الكبيرة في الانتقال للنادي الإنجليزي.

وكان عبد القادر خوسانوف هدفًا لـ ريال مدريد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

يسعى نادي مانشستر سيتي إلى تدعيم صفوفه خلال شهر يناير، خاصة في ظل معاناة الفريق هذا الموسم من تراجع النتائج.

يستهدف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعاقد مع عدة لاعبين من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

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