الجمعة 21 فبراير 2025
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دين ودنيا

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

دورات علمية موسعة
دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة

انطلقت سلسلة دورات "فقه الصيام" في مديريات كفر الشيخ والقليوبية والغربية وأسوان، تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف وكلاء الوزارة في المحافظات المعنية، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

 رفع الوعي الشرعي للأئمة وتعزيز كفاءتهم الدعوية والعلمية

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الشرعي للأئمة وتعزيز كفاءتهم الدعوية والعلمية، مع التركيز على تيسير الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه. وقد تناولت الدورات مجموعة شاملة من المحاور؛ بدءًا بتعريف الصيام وأركانه وشروطه والحكمة من فرضيته، مرورًا بشرح الأحكام الفقهية وآدابه وفضائله، وصولًا إلى بيان واجبات الصيام ومبطلاته، مع تسليط الضوء على دور الصيام في تنمية روح التكافل الاجتماعي والمسئولية تجاه المحتاجين.

 أهمية نقل المعارف الشرعية والأحكام الفقهية إلى المصلين

وشهدت الفعاليات مناقشات علمية متعمقة شارك فيها نخبة من العلماء المتخصصين، إذ أكدوا أهمية نقل المعارف الشرعية والأحكام الفقهية إلى المصلين. كما أعرب المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من الطرح العلمي والعملي المقدم، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما تعلموه في خدمة رواد المساجد خلال رمضان.

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في إعداد وتأهيل الأئمة والدعاة عبر برامج علمية متخصصة تواكب مستجدات العصر؛ما يؤكد الدور الحيوي للوزارة في تطوير الخطاب الديني ونشر قيم الاعتدال والوسطية في المجتمع

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