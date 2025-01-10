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رياضة

مباراة وحيدة في تاريخ مواجهات الأهلي واستاد أبيدجان قبل موقعة الغد

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة استاد ابيدجان، غدا السبت، فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي السطور المقبلة نستعرض تاريخ مواجهات فريقي الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري قبل مواجهة الفريقين غدا في دوري أبطال إفريقيا. 

تاريخ مواجهات الأهلي واستاد أبيدجان 

ولم يلتقي  النادي الأهلي مع فريق استاد أبيدجان طوال تاريخ المسابقات الإفريقية، سوا في لقاء وحيد والذي جمع بينهم في الجولة الاولي من النسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4-2. 

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان 

 ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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