الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة أليو ديانج، الخلود يتعادل مع الاتفاق بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو)

فريق الخلود، فيتو
فريق الخلود، فيتو

تعادل فريق الاتفاق أمام الخلود بهدف لكل منهما بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا ضمن الجولة الـ14 من مباريات الدوري السعودي.

 

وأحرز هدف الخلود جاكسون موليكا من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

 

وتعادل للاتفاق فينالدوم في الدقيقة 30

 

 

تشكيل الخلود أمام الاتفاق 

تشكيل الاتفاق أمام الخلود 

 

ويغيب عن نادي الاتفاق أمام الخلود الثنائي ألفارو ميدران وتوكو ايكامبي.

وأوضح النادي أن أسباب غياب متوسط الميدان الإسباني ألفارو ميدران تعود لتعرضه لشد في عضلة الساق فيما سيكون غياب المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي نتيجة تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

ويحتل  فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في المقابل يتواجد  الخلود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى الاتفاق مواصلة انتصاراته بعد فوزه على الخليج في الجولة الماضية «قبل التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الـ 26 التي اختتمت مؤخرا في الكويت.


وأجرى الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، وخاض فيه مباراةً أمام كلباء، كسبه بهدفٍ دون مقابلٍ.
 

 

فيما يسعى  الخلود، لتعويض خسارته من القادسية بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الجولة الماضية، والعودة من الدمام بالنقاط الثلاثٍ.


واستعد الخلود أيضًا بمعسكرٍ خارجي في أبو ظبي خلال فترة التوقف، ولعب فيه مواجهتين تجريبيتين أمام العين والجزيرة حيث خسر الأولى 0ـ2، بينما فاز في المباراة  الثانية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي نادي الاتفاق المنتخب السعودي فريق الاتفاق مباريات الدوري السعودي

مواد متعلقة

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

أمين عام الفيفا يهنئ عزام بتعيينه مديرا تنفيذيا للاتحاد المصرى

النصر يفوز على الأخدود 3-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، مشادة بين كريستيانو رونالدو ومدافع الأخدود (فيديو)

كريستيانو رونالدو يحقق أرقاما قياسية بعد هدفه أمام الأخدود

الدوري السعودي، النصر يحول تأخره أمام الأخدود للتقدم 2-1 في الشوط الأول (فيديو)

كريستيانو رونالدو في الهجوم، تشكيل مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

كأس مصر، اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ 16

ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

الصحة تعلن أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للحجاج والمعتمرين

أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

محافظ دمشق عن حادث المسجد الأموي: لن يمر مرور الكرام

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

المزيد
الجريدة الرسمية