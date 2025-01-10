بمشاركة أليو ديانج، الخلود يتعادل مع الاتفاق بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو)

تعادل فريق الاتفاق أمام الخلود بهدف لكل منهما بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا ضمن الجولة الـ14 من مباريات الدوري السعودي.

وأحرز هدف الخلود جاكسون موليكا من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

موليكا يفتتح التسجيل للخلود من علامة الجزاء..



الاتفاق 0 × 1 الخلود pic.twitter.com/HQKNr0URZa — الموجز الرياضي (@SportStuff24) January 10, 2025

وتعادل للاتفاق فينالدوم في الدقيقة 30

الاتفاق يدرك التعادل سريعًا عن طريق فينالدوم..



الاتفاق 1 × 1 الخلود pic.twitter.com/3oF0pscaiI — الموجز الرياضي (@SportStuff24) January 10, 2025

تشكيل الخلود أمام الاتفاق

تشكيل الاتفاق أمام الخلود

ويغيب عن نادي الاتفاق أمام الخلود الثنائي ألفارو ميدران وتوكو ايكامبي.

وأوضح النادي أن أسباب غياب متوسط الميدان الإسباني ألفارو ميدران تعود لتعرضه لشد في عضلة الساق فيما سيكون غياب المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي نتيجة تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

ويحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في المقابل يتواجد الخلود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى الاتفاق مواصلة انتصاراته بعد فوزه على الخليج في الجولة الماضية «قبل التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الـ 26 التي اختتمت مؤخرا في الكويت.



وأجرى الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، وخاض فيه مباراةً أمام كلباء، كسبه بهدفٍ دون مقابلٍ.



فيما يسعى الخلود، لتعويض خسارته من القادسية بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الجولة الماضية، والعودة من الدمام بالنقاط الثلاثٍ.



واستعد الخلود أيضًا بمعسكرٍ خارجي في أبو ظبي خلال فترة التوقف، ولعب فيه مواجهتين تجريبيتين أمام العين والجزيرة حيث خسر الأولى 0ـ2، بينما فاز في المباراة الثانية.

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