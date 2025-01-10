الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 محاور رئيسية للنهوض بقطاع الطيران المدني منها المشاركة مع القطاع الخاص

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
ads

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى،  نعمل في ضوء استراتيجية شاملة ترتكز محاورها على " دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث كافة أجهزة التأمين، فضلًا عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، ودعم نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي والتحول الرقمى.


وقد شهد العام الماضي تتويجًا لجهود مُكثفة تمت على مدار العام لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني المصري حيث يأتي الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المجالات، ويأتي من أهم أولويات الوزارة في الفترة الحالية، كونها تعزز من قيمة تجربة السفر للركاب، هذا إلى جانب تحقيق الاستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز قدرات كفاءة العنصر البشري، وغيرها من المحاور الأخرى.

ونواصل دعم وتوطيد أطر التعاون مع مختلف دول العالم، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف تحقيق التعاون الفعال مع ممثلي شركات الطيران والهيئات والمنظمات  الدولية فى مجال الطيران المدنى ؛ حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والاستراتيجية التى تتعلق بتطوير صناعة النقل الجوى وتعزيز مجالات الأمن والسلامة الجوية.

وأسفرت تلك اللقاءات بإبرام مزيد من الاتفاقيات التي تصب في صالح قطاع الطيران المصري وتتماشى مع رؤية الوزارة في تحسين الأداء التشغيلي، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني التحول الرقمي الدكتور سامح الحفني وزير الطيران الطيران المصري الطيران منخفض التكاليف المشاركة مع القطاع الخاص سامح الحفنى وزير الطيران المدني

مواد متعلقة

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالإسكندرية

شروط التقدم بمشاريع بحثية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأعوام 2025 /2026

استمرار أعمال تطوير المطارات.. افتتاح تجريبي لأول ميناء جوي صديق للبيئة.. ورفع كفاءة مطار العلمين البوابة الرئيسية للسياحة الشاطئية

انطلاق المؤتمر الدولي التاسع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

قائمة بالوجهات الجديدة التي ضمتها مصر للطيران لشبكتها

قائمة بالخدمات الجديدة في مطار القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

الصحة تعلن أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للحجاج والمعتمرين

أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

محافظ دمشق عن حادث المسجد الأموي: لن يمر مرور الكرام

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

المزيد
الجريدة الرسمية