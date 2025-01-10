تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي فاز فيها الأبيض بثنائية دون رد.

وشدد جروس على أهمية التركيز في مباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية، وتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل للدور التالي، والمنافسة بقوة على اللقب.

وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل موزمبيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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