إعدام نصف طن لحوم فاسدة في سوهاج

كثفت فرق التفتيش بمراقبة الأغذية بسوهاج حملاتها الرقابية علي الأسواق والنوادي والكافيهات والأماكن السياحية، وأماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات وأماكن التجمعات والاحتفالات، وفي إطار جهود إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج والحرص على وصول غذاء أمن للمواطن.

وأسفرت الحملات عن إعدام أكثر من 700 كيلو من اللحوم والأغذية والمشروبات مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية، وضبط ما يقرب من ربع طن من الأغذية مجهولة المصدر واللحوم والوجبات والفاكهة المجمدة والمتعفنة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم تحرير 271 محضر جنحة جاءت كالتالي: 149 حضر جنحة لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء، و82 محضر لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية، واشتراطات النظافة العامة و40 من المحاضر المختلفة.

وأضاف "دويدار" أنه تم سحب 60 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم ومنتجات الألبان بمختلف أنواعها والأغذية المختلفة وإرسالها إلي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تمت التوصية بإغلاق 22 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، مما يمثل خطرا داهما علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "دويدار" أن مديرية الصحة مستمرة في شن حملاتها لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين، وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة مديرية الصحة بسوهاج لضبط الأسواق.

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