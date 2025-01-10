زراعة 53 فدان قمح وشعير بالموسم الشتوي بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة للقيام برسالتها فى مجال الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع لتنمية وتطوير الإنتاج الزراعى، حيث تبذل جهودا حثيثة في زراعة بذور قمح تؤدي إلى إنتاج تقاوي عالية الجودة، يتم تسويقها للمزارعين للنهوض بمحصول القمح وتقليل استيراده، وتلقي اقبالًا شديدًا منهم لتميزها والذي يأتي تماشيًا مع توجيهات الدولة المصرية.

وأوضح النعماني أن مزارع الجامعة بالكوثر والكوامل تبلغ مساحتها ٣٦٠ فدانا، وتشمل محاصيل زراعية متعددة تتميز بأنها محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، مضيفًا أنه في بداية الموسم الشتوى الحالي 2024 /2025م تم زراعة 42 فدان قمح خبز لإنتاج تقاوى معتمدة من أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة ١٧١ وزراعة عدد 11 فدان شعير، مؤكدًا أن النباتات حاليًا في طور الاستطالة وإنتاجية هذا الموسم من المحاصيل الزراعية عالية الجودة، وخاصة هذا المحصول الاستراتيجي الهام الذي يعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي وتحقيقه للمواطن السوهاجي.

وأضاف الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة أنه يتم استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتى للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة، من خلال استخدام الآلات الحديثة لبذر الحبوب وطرق الحديثة لمقاومة الحشائش المتطفلة والمتسلقة، الي جانب استخدام طريقة الري بالتنقيط وهذه وسيلة حديثة من وسائل الري توفر مياه وغيرها من التقنيات للحصول على أعلى عائد من الإنتاج.

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