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محافظات

استمرار الحملات المكبرة بوسط الإسكندرية للتصدي للباعة الجائلين

الحملات المكبرة بوسط
الحملات المكبرة بوسط الإسكندرية

 واصلت الأجهزة التنفيذية بحى وسط محافظة الإسكندرية اليوم الحملات المكبرة، للتصدي لظاهرة الإشغالات واحتلال الشوارع والميادين من قبل الباعة الجائلين فى الميادين.

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 كما وجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس الحي بحملة صباحية،  بشوارع: سعد وصفية زغلول، محرم بك، ميدان الرصافة، وعبد القادر الغرياني، بمشاركة الرائد محمد سعيد رئيس وحدة المرافق والكول  الأمني، ومدير إدارة إشغال الطريق

 حيث أسفرت الحملة عن رفع ٧٥ إشغالا متنوعا، ورفع كافة فروشات الباعة الجائلين وتوسعة وفتح هذه  الشوارع ومتفرعاتها أمام المارة والمرور، هذا وقد أكد العرابي على استمرار الحملات اليومية، في إطار خطة الحي لإخلاء الشوارع الحيوية من الإشغالات.

 يأتي في إطار  تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لتلك المناطق الحيوية.

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الدكتور مصطفى العرابي محافظة الإسكندرية الباعه الجائلين الفريق أحمد خالد حسن

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