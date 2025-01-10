الجمعة 10 يناير 2025
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افتتاح سوق اليوم الواحد بنطاق حي العامرية ثان في الإسكندرية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

قامت اليوم المهندسة دعاء قطب رئيسة حي العامرية  ثان بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندريةيرافقها حسن داود مدير إدارة تموين العامرية و سعد حسانين رئيس الرقابة بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة الثامنة والمقام بميدان الناصرية القديمة بنطاق حى العامرية ثان.

 

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ويضم سوق المزراعين لليوم الواحد بالإسكندرية المزراعين لليوم الواحد بالإسكندرية مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن  والأسماك والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز  والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات.

 

كما تميز السوق بوجود بيع للخبز المدعم بالبطاقة التموينية،و كذلك صرف سلع تموينية مدعمة أيضا بالبطاقة التموينية، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق

يتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية.

 

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المهندسة دعاء قطب حى العامرية ثانى مديرية التموين و التجارة الداخلية المهندس السيد حرز الله أسواق اليوم الواحد بميدان الناصرية القديمة

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