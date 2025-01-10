الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

افتتاح 4 مساجد في سوهاج

افتتاح 4 مساجد
افتتاح 4 مساجد

افتتحت مديرية الأوقاف سوهاج اليوم الجمعة 4 مساجد بالقرى مراكز  بمحافظة سوهاج، بإدارات طهطا والمراغة والبلينا وأخميم، وذلك ضمن انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله فى محافظات مصر.

وأوضح الدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية الطوالب بمركز طهطا، بينما تم افتتاح مسجد الرحمن الغربي العواصى بنجع العطوة  بمركز المراغة، كما تم افتتاح مسجد الأنوار المحمدية نجع خباطة-قرية الحرجة قبلى- مركز البلينا، كما تم افتتاح مسجد ناصر حى الكوثر أخميم وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية أوقاف سوهاج .

يذكر أن افتتاح 4 مساجد بقرى مراكز  سوهاج تم إحلال وتجديد، انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله.

 

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إعمار بيوت الله افتتاح مسجد الأوقاف إحلال

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