محافظ سوهاج يتفقد عددا من الشوارع الحيوية بنطاق أخميم

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها عددا من المواقع الحيوية؛ لمتابعة الوضع العام، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بنطاق أخميم وسوهاج.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق

تضمنت الجولة تفقد " ميدان رفاعة الطهطاوي، ومنطقة سوق ناصر القديم والشوارع المتفرعة، وشارع "عالم التصوير"، وشارع "الترعة المردومة"، وشارع خلف المستشفى الجامعي، وشارع المدارس، وشارع الشريف، وشارع سوهاج أخميم، ومنطقة دوران أسفل كوبري أخميم.

وقد وجه المحافظ برفع مستوى النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والعوائق المرورية، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحال التجارية والمخابز والمقاهي، والتأكد من جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، كما شدد على ضرورة تحسين مستوى إنارة الشوارع وتغطية الأسلاك الكهربائية البارزة من بعض الأعمدة لضمان سلامة المواطنين، موجها برفع القمامة من شارع الترعة المردومة، وتوفير عدد كافٍ من الحاويات للحد من تراكم المخلفات، مع تكليف أحد نواب رئيس مجلس مدينة أخميم بالإشراف الكامل على منظومة النظافة والإشغالات بنطاق قرية "نيدة".

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالبدء الفوري في أعمال رصف منطقة السوق القديم، وشارع خلف المستشفى الجامعي، وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية التي تربط بين شارعي عالم التصوير والترعة المردومة ومجمع المقاهي، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وشدد " سراج " خلال الجولة على مسئولي التموين بضرورة تكثيف حملات الرقابة، وإلزام المحال التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما وجه بتشكيل لجنة من المرور والوحدة المحلية لحي شرق وأخميم لإزالة المطبات العشوائية بالمنطقة واستبدالها بمطبات مطابقة للمعايير للحفاظ على سلامة المواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد عددًا من محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، والإعلان عن الأسعار، ووجه بتحرير محضر مخالفة لأحد المحال لعدم الالتزام بتغطية اللحوم.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

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